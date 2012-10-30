Перерахунок голосів підтвердив перемогу Іллєнка на 215 окрузі
21:22, 30 жовтня 2012Політика
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В ході перерахунку голосів по 244 ДВК 215 округу підтвердилась інформація про перемогу на окрузі "свободівця" Андрія Іллєнка.
Іллєнко відстояв свою перемогу
Про це повідомляє "Українська правда".
Таким чином, за Галину Герегу реально на цій ДВК віддали 427 голосів. В той час, коли в протоколі ЦВК була подана цифра у 539 голосів.
Натомість за Іллєнка нарахували 538 бюлетенів. А до ЦВК подано інформацію про 427 голосів.
Таким чином відрив Іллєнка від Гереги становить 111 голосів.
В той же час Іллєнко заявляє, що у нього є інформація про те, що Герега зняла охорону мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і відправила їх до 215 ОВК.
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