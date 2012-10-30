Перерахунок голосів підтвердив перемогу Іллєнка на 215 окрузі

Про це повідомляє "Українська правда".

Таким чином, за Галину Герегу реально на цій ДВК віддали 427 голосів. В той час, коли в протоколі ЦВК була подана цифра у 539 голосів.

Натомість за Іллєнка нарахували 538 бюлетенів. А до ЦВК подано інформацію про 427 голосів.

Таким чином відрив Іллєнка від Гереги становить 111 голосів.

В той же час Іллєнко заявляє, що у нього є інформація про те, що Герега зняла охорону мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і відправила їх до 215 ОВК.