У шістьох округах Луганської області перемогли мажоритарники від ПР

Згідно з даними електронної системи «Вибори народних депутатів - 2012» у Центральній виборчій комісії за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій по мажоритарних округах Луганської області визначилися переможці ще в 4-х округах: № № 105, 106, 111, 114.

За результатами обробки 100% електронних протоколів дільничних комісій, у виборчому окрузі № 105 (Жовтневий і частина Кам'янобродського районів м. Луганська) переможцем виборів стає представник Партії регіонів Сергій Горохов, генеральний директор ПрАТ "Луганське спеціалізоване підприємство протипожежної автоматики і охоронної сигналізації "Спецавтоматика". За нього проголосували 59,7% виборців. Другий результат у висуванця КПУ Максима Чаленка - 15,19%.

У виборчому окрузі № 106 (м. Сєвєродонецьк, частина м. Стаханов, частину Попаснянського району) найбільшу кількість голосів набрав представник Партії регіонів, народний депутат України Олексій Кунченко - 41,41%. На другому місці самовисуванець Юрій Фурман, за якого проголосували 17,32% виборців.

За результатами обробки всіх електронних протоколів дільничних комісій, у виборчому окрузі № 111 (м. Свердловськ, м. Ровеньки, частина Антрацитівського району) переможцем виборів стає представник Партії регіонів Олександр Коваль, генеральний директор ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит", що набрав 52,04% голосів виборців. Другий результат у висуванця КПУ Олександра Гайдея - 19,75%.

Ще один представник Партії регіонів за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних комісій переміг у виборчому окрузі № 114 (Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов'яносербський, Станично-Луганський райони) - Володимир Демішкан, голова Державного агентства автомобільних доріг. За нього проголосували 64,87% виборців. На другому місці висуванець КПУ Тетяна Сивоконь - 15,12%.

На сьогодні висуванці Партії регіонів перемогли в 6 округах, розташованих на території Луганської області. Ще в 5 округах № № 104, 108, 110, 112, 113 триває обробка протоколів ДВК в окружних комісіях.