Шаповал каже, що «не кровожерливий», та у святих на виборах не вірить

Про це він заявив в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

"Я вважаю, що є підстави говорити про переважно свідомі порушення закону. Вони, як завжди, численні, і здійснюються різними суб'єктами. На жаль, значною мірою вони спровоковані самим виборчим законом. Змішана система в її нинішньому вигляді не могла не послужити причиною сукупності проблем. Ці проблеми і трансформувалися в доволі велику кількість порушень", - сказав В.Шаповал.

Разом з тим він не вважає, що "порушення з боку влади були трендом цієї кампанії".

«Так, влада завжди хоче одержати на виборах більше, - відзначив голова ЦВК, - але вона не поодинока в цьому прагненні. Всім політичним силам певною мірою властива психологічна налаштованість на отримання того, чого не заробили».

«Я не вірю у святих на виборах. Не хочу говорити, що йдеться винятково про бісів, але схожість дуже висока. Якби за результатами виборів було порушено два-три десятки гучних кримінальних справ (а в тому, що відповідний матеріал для цього є, я не сумніваюся), це пішло б на користь. Я не кровожерливий, але те, що відбувалося в окремих дільничних і окружних комісіях під час підрахунку голосів і встановлення результатів, напевно потребуватиме адекватної відповіді», - сказав В.Шаповал.