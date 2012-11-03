ЦВК таки прийняла для аналізу протокол Первомайської ОВК

Як передає кореспондент УНІАН, цей протокол був підписаний керівництвом комісії та її членами.

Член ОВК Валентина Крощенко повідомила, що для встановлення результату повторного підрахунку голосів не проводилося, але 47 дільничних виборчих комісій складали уточнені протоколи.

«Перед нами найяскравіший приклад за своєю зухвалістю та переконаністю в тому, що ніякого покарання за їхні вчинки не буде. Вся країна спостерігала, міжнародні спостерігачі, виборці. Протягом багатьох годин ми стали свідками, що на сайті ЦВК після введення всіх протоколів переможцем був Аркадій Корнацький, при чому він мав перевагу 4 299 голосів. Потім протягом дуже короткого часу в систему вносяться зміни, і дуже дивним чином вносяться дані, на користь Віталія Трав’янка починають капати голоси від конкретних двох кандидатів-донорів», - сказала заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна.

У свою чергу В.Крощенко зазначила, що не мала доступу до серверної.

«Я не входила до складу робочої групи, але ті протоколи дільничних виборчих комісій, які ми доставили до ЦВК, всі правильні. Я не маю таких відомостей, що до електронної системи вводилися дані», - підкреслила вона.

Інші члени ОВК, які супроводжували транспортування протоколу до ЦВК, повідомили, що до серверної мав доступ лише голова комісії.

У свою чергу куратор округу, член ЦВК Тамара Астахова наголосила, що з'ясування ситуації щодо введення даних до електронної системи не є предметом розгляду.

«Під час опрацювання протоколу ми звіримо всі ці дані, на підставі чого зможемо встановити ці факти», - додала вона.

Водночас В.Крощенко повідомила, що ОВК вже привозила до ЦВК підсумковий протокол про голосування в окрузі разом з дільничними протоколами.

«Ми привозили протокол до ЦВК 30 жовтня, але ми зустрілися з куратором, дізналися, що подано позов до суду та повернулися назад», - уточнила член ОВК. Вона також зізналася, що їй невідомо, де зараз знаходиться печатка комісії.

Після обговорення ЦВК прийняла протокол ОВК № 132 для подальшого опрацювання.

«Факт прийняття протоколу ще не означає його легітимізацію», - зазначив голова ЦВК Володимир Шаповал.

Таким чином, за станом на 19:36 3 листопада ЦВК прийняла паперові протоколи від 186 з 225 окружних виборчих комісій, створених для проведення виборів народних депутатів.