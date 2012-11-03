Усенко-Чорна - про протоколи з Первомайська: шило в мішку все одно не втаїти

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ж.Усенко-Чорна заявила сьогодні журналістам, коментуючи ситуацію у 132-му окрузі на Миколаївщині.

«Є суд, є такі інструменти, як експертиза. Я думаю, що повинні бути піддані експертизі протоколи з мокрими печатками. Все ж таки під відеоспостереження члени виборчих комісій зачитували результати з дільничних виборчих комісій, які були підрахунки голосів на всіх дільницях. Мені здається, що шило в мішку все одно не втаїти, правда собі дорогу знайде", - сказала Ж.Усенко-Чорна.

Заступник голови ЦВК нагадала, що протоколи з мокрими печатками різняться від протоколів, які є на руках в опозиції.

«Цікаво, що такі протоколи з'явилися вже після того, як бюлетені переночували в ОВК. Маємо таку технологію, що до ОВК доставляються в абсолютно цілісній упаковці пакети з виборчими бюлетенями. ОВК їх приймає, дані вводяться у систему і з'являються у системі «Вибори». Спочатку переможцем фігурує певний кандидат. Через деякий час дані на сервері ЦВК змінюються, з виборчою документацією щось трапляється. Бюлетені за допомогою «Беркута», членів ОВК стають недійсними, і на сервері з'являються інші цифри та інший переможець», - зазначила Ж.Усенко-Чорна.

За її словами, аналогічна ситуація склалася також у одномандатних виборчих округах № 14 та 11 на Вінниччині.

«Є інші комісії, де документи після того, як вони переночували в ОВК, раптом виявляємо величезну неприродну кількість недійсних бюлетенів, причому недійсними стають якраз бюлетені з тієї частини, яка була подана за опозиційного кандидата», - додала Ж.Усенко-Чорна.