ЗМІ: На окрузі №197 без кількох протоколів перемогу віддали Губському

Як повідомляє Українська правда о 8:35 на сайті ЦВК з'явилися дані про обробку 100% протоколів, за результатами яких Губський отримав 35,65% голосів.

Водночас, за даними сайту Центрвиборчкому, Леонід Даценко, який лідирував до цього, набрав 31,82% голосів.

Ще станом на 8:30 в окрузі №197 було пораховано 88.35% протоколів. Вигравав кандидат від "Батьківщини" Даценко (32.96%). Його суперник Губський набирав 30.76%.

Між тим депутат Андрій Парубій, який перебуває в Каневі, заявляє, що голови ДВК все ще не здали уточнені протоколи, хоча на сайті ЦВК вже є дані про обробку 100% протоколів.

"Увага ! в Каневі, округ 197, вчинений злочин. На сайт ЦВК внесені повністю фальсифіковані дані по виборах. Зараз тут в приміщенні окружної комісії голови ДВК приїхали здати уточнені протоколи. А на сайті зазначено,що пораховано 100 процентів протоколів", - написав Парубій на своєму Facebook.

"По цифрах на сайті перемагає Губський, хоч це цілковито суперечить прийнятим і опрацьованим протоколам. Комісія зникла,ми охороняємо бюлетені,і оформляємо акт про вчинення злочину. Губський перейшов межу!" – наголосив Парубій

Як відомо, опозиція заявляє про спроби фальсифікації на користь Губського через схему "уточнення" протоколів.

Згідно з нею, підконтрольні Губському члени окружної комісії повертали протоколи на доопрацювання до ДВК.

У свою чергу члени ДВК в уточнених протоколах змінювали результат на користь Губського.

Цю схему було виявлено та зупинено, зазначали в прес-службі.