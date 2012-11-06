У нардепів не дійшли руки до амністії

Верховна Рада України відмовилася розглядати законопроекти про амністію сьогодні на вечірньому пленарному засіданні.

Як передає кореспондент УНІАН, у порядку денному на сьогодні було два законопроекти з цього приводу. Один із них внесений народним депутатом Арсенієм Яценюком, а інший - Кабінетом міністрів.

Однак перед розглядом цих законопроектів лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зауважив, що до кінця пленарного засідання залишається 15 хвилин, і для цього немає часу.

Він наголосив, що парламент має заслухати депутатські запити, оскільки наступне засідання парламенту пройде 20 листопада.

Це викликало обурення депутатів від опозиції. Зокрема, А.Яценюк наголосив, що в разі відмови розглядати це питання без амністії залишаться 13 тисяч ув’язнених.

Голова ВР Володимир Литвин поставив на голосування пропозицію про розгляд законопроектів про амністію, однак обидва голосування були безрезультативними.

Законопроектом, внесеним А.Яценюком, передбачалося поширити дію закону про амністію у 2012 році на осіб, засуджених за статтями 191 і 365 Кримінального кодексу України, за якими, серед іншого, засуджені екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.