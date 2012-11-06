Литвин закрив засідання ВР і попросив нардепів прибрати за собою
18:22, 06 листопада 2012Політика
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Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради закрито.
Владимир Литвин отправил депутатов убирать в кабинетах
Наступне засідання Верховної Ради України відбудеться 20 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення про внесення змін до календарного плану засідань проголосували 265 народних депутатів із 306 зареєстрованих у сесійній залі.
Згідно зі змінами, 7-9 листопада замість пленарних засідань народні депутати будуть працювати у фракціях і комітетах.
Наступного тижня відбуватиметься робота в округах. Зберуться знову депутати 19 листопада на погоджувальну раду, а 20 листопада відбудеться пленарне засідання парламенту.
Голова ВР Володимир Литвин попросив депутатів зайнятися "наведенням порядку в тих кабінетах, де вони працюють", оскільки каденція парламенту підходить до завершення.
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