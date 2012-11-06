Литвин закрив засідання ВР і попросив нардепів прибрати за собою

Наступне засідання Верховної Ради України відбудеться 20 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення рішення про внесення змін до календарного плану засідань проголосували 265 народних депутатів із 306 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно зі змінами, 7-9 листопада замість пленарних засідань народні депутати будуть працювати у фракціях і комітетах.

Наступного тижня відбуватиметься робота в округах. Зберуться знову депутати 19 листопада на погоджувальну раду, а 20 листопада відбудеться пленарне засідання парламенту.

Голова ВР Володимир Литвин попросив депутатів зайнятися "наведенням порядку в тих кабінетах, де вони працюють", оскільки каденція парламенту підходить до завершення.