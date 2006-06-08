Компартія Росії проведе консультації з КПУ щодо навчань у Криму

Комуністична партія Російської Федерації проведе "масштабні, повнокровні консультації" з Комуністичною партією України щодо україно-американських навчань у Криму.

Як повідомляє РІА «Новости», про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ.

Він назвав американські навчання в Криму свавіллям і беззаконням. "Ми вважаємо, що це міжнародне свавілля й повне беззаконня", - сказав Г.ЗЮГАНОВ.

"Наша партія виступає категорично проти цих навчань і максимально координує свої зусилля в протидії проведенню такого роду заходів", - зазначив він.

На думку Г.ЗЮГАНОВА, навчання в Криму суперечать договору між Росією та Україною.