Компартія Росії проведе консультації з КПУ щодо навчань у Криму
15:24, 08 червня 2006Політика
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Про це заявив Г.Зюганов
Комуністична партія Російської Федерації проведе "масштабні, повнокровні консультації" з Комуністичною партією України щодо україно-американських навчань у Криму.
Як повідомляє РІА «Новости», про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив лідер КПРФ Геннадій ЗЮГАНОВ.
Він назвав американські навчання в Криму свавіллям і беззаконням. "Ми вважаємо, що це міжнародне свавілля й повне беззаконня", - сказав Г.ЗЮГАНОВ.
"Наша партія виступає категорично проти цих навчань і максимально координує свої зусилля в протидії проведенню такого роду заходів", - зазначив він.
На думку Г.ЗЮГАНОВА, навчання в Криму суперечать договору між Росією та Україною.
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