Опозиція шукатиме правди в Євросуді
Опозиція має намір у ЄСПЛ вимагати встановлення справедливих результатів виборів у 5 мажоритарних округах.
Об’єднана опозиція має намір у Європейському суді з прав людини вимагати встановлення справедливих результатів парламентських виборів у 5 одномандатних мажоритарних округах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк у перерві засідання Київського апеляційного адміністративного суду у справі щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі № 132.
А.Яценюк нагадав, що опозиція звернулася з позовами у суди щодо обов'язку Центрвиборчкому встановити підсумки голосування у 5 одномандатних округах, де, на думку опозиції, перемогли її представники.
Як заявив А.Яценюк, опозиція не має сумнівів у тому, що апеляційний адміністративний суд відхилить ці позови, оскільки суди є підконтрольними владі, однак після цього має намір звернутися з позовами до Вищого адміністративного суду України.
За його словами, метою цього є пройти усі українські судові інстанції, аби потім звернутись до Європейського суду з прав людини.
«Будемо встановлювати українську законність у європейському суді», - сказав він.
Як наголосив А.Яценюк, опозиція має намір з приводу подій у цих 5 округах звернутися до прокуратури з вимогою порушити кримінальні справи за фактами фальсифікації підсумків голосування.
Говорячи про перспективи розгляду цих справ у ЄСПЛ, А.Яценюк зазначив, що опозиція свідома того, що це потребуватиме значного часу, однак готова йти до кінця, аби встановити справедливість.
«Ніхто із 5 представників влади, ніякі Засухи, Губські та інші не отримають мандатів народного депутата», - пообіцяв А.Яценюк.
Коментуючи розгляд справи у Київському апеляційному адмінсуді стосовно встановлення підсумків голосування в окрузі № 132, А.Яценюк зазначив, що опозиція вимагає присутності на судовому засіданні представників ЦВК.
Також сторона опозиції звернулась з клопотанням до суду витребувати від ЦВК протоколи підсумків голосування на 33 виборчих дільницях цього округу, які, як заявляє опозиція, були сфальсифіковані.
Проте суд відмовив у задоволенні цього клопотання.
Зараз суд оголосив перерву до 14.30, щоб додатково повідомити представників ЦВК про час та місце проведення судового засідання.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня та необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).