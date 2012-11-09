Опозиція шукатиме правди в Євросуді

Об’єднана опозиція має намір у Європейському суді з прав людини вимагати встановлення справедливих результатів парламентських виборів у 5 одномандатних мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк у перерві засідання Київського апеляційного адміністративного суду у справі щодо встановлення підсумків голосування в одномандатному окрузі № 132.

А.Яценюк нагадав, що опозиція звернулася з позовами у суди щодо обов'язку Центрвиборчкому встановити підсумки голосування у 5 одномандатних округах, де, на думку опозиції, перемогли її представники.

Як заявив А.Яценюк, опозиція не має сумнівів у тому, що апеляційний адміністративний суд відхилить ці позови, оскільки суди є підконтрольними владі, однак після цього має намір звернутися з позовами до Вищого адміністративного суду України.

За його словами, метою цього є пройти усі українські судові інстанції, аби потім звернутись до Європейського суду з прав людини.

«Будемо встановлювати українську законність у європейському суді», - сказав він.

Як наголосив А.Яценюк, опозиція має намір з приводу подій у цих 5 округах звернутися до прокуратури з вимогою порушити кримінальні справи за фактами фальсифікації підсумків голосування.

Говорячи про перспективи розгляду цих справ у ЄСПЛ, А.Яценюк зазначив, що опозиція свідома того, що це потребуватиме значного часу, однак готова йти до кінця, аби встановити справедливість.

«Ніхто із 5 представників влади, ніякі Засухи, Губські та інші не отримають мандатів народного депутата», - пообіцяв А.Яценюк.

Коментуючи розгляд справи у Київському апеляційному адмінсуді стосовно встановлення підсумків голосування в окрузі № 132, А.Яценюк зазначив, що опозиція вимагає присутності на судовому засіданні представників ЦВК.

Також сторона опозиції звернулась з клопотанням до суду витребувати від ЦВК протоколи підсумків голосування на 33 виборчих дільницях цього округу, які, як заявляє опозиція, були сфальсифіковані.

Проте суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Зараз суд оголосив перерву до 14.30, щоб додатково повідомити представників ЦВК про час та місце проведення судового засідання.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Центральна виборча комісія ухвалила постанову про неможливість встановити результати голосування на виборах народних депутатів України 28 жовтня та необхідність проведення повторних виборів у п’яти одномандатних округах - №№ 94 (Обухів, Київська область), 132 (Первомайськ, Миколаївська область), 194 (Черкаси), 197 (Канів, Черкаська область) та 223 (Київ).