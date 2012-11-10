Усенко-Чорна вимагає врахувати 30 тисяч голосів виборців

Центральна виборча комісія не змогла розпочати процес оголошення офіційних результатів виборів народних депутатів України 28 жовтня у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз у засіданні знову оголошено технічну перерву на 10 хвилин у зв’язку з вимогою заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної та члена ЦВК Юлії Швець скасувати рішення окружної виборчої комісії № 94 (Обухів, Київська область) про визнання недійсними результатів голосування за партійними списками на 27 виборчих дільницях цього округу.

«Було б мудро з боку Центральної виборчої комісії, якщо б зараз, перед тим, як встановлювати підсумки, ЦВК скасувала б цю постанову ОВК та врахувала б 30 тисяч голосів виборців, які вони віддали за різні політичні сили», - сказав представник ВО «Батьківщина» Руслан Князевич.

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У свою чергу секретар ЦВК Тетяна Лукаш зазначила, що зараз у судах не має відкритих проваджень щодо оскарження постанови ОВК про визнання недійсним голосування у багатомандатному окрузі на 27 виборчих дільницях Обухова.

«І це є законною підставою, щоб розглядати питання про встановлення результатів», - наголосила вона.

Ж.Усенко-Чорна уточнила, що згідно з рішенням ОВК, було визнано недійсними голосування у 27 зі 130 виборчих дільниць, створених у окрузі.

«Було проігноровано голоси 31 тисячі 205 виборців. Ця цифра становить 34,12 % від загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні у цьому окрузі. На мій погляд, це є злочином проти виборчих прав громадян України», - зазначила вона.

Заступник голови ЦВК також нагадала рішення Європейського суду з прав людини у справі щодо України від 7 лютого 2008 року, в якому визнано свавільним рішення про скасування результатів голосування на 4 виборчих дільницях.

Крім того, Ж.Усенко-Чорна також поінформувала про аналогічне рішення Львівського суду.

«Рішенням суду було скасовано постанову ОВК № 125 про визнання голосування на одній виборчій дільниці недійсним. Це рішення набрало законної сили. Є рішення апеляційної інстанції, яке підтвердило його законність. Давайте не будемо ставати тим органом, яким руйнує виборчі права. Я пропоную оголосити перерву і врахувати голоси понад 30 тисяч виборців. Бо якщо кожен з них звернеться до Європейського суду і кожному з них буде сплачено компенсацію по 10 тис євро, не вистачить ніяких грошей», - заявила Ж.Усенко-Чорна.

Проте член ЦВК Михайло Охендовський закликав колег дотримуватися процедури встановлення результатів виборів.

«Основою для складання протоколу є 225 протоколів в межах одномандатних округів. Протокол ОВК № 94 під час прийому не ставився під сумнів. Ніхто з членів комісії не вносив проектів рішень, які б поставили під сумнів результати голосування у багатомандатному окрузі по округу № 95. Демократія – це процедура. Давайте будемо рухатися за процедурою», - зазначив він.