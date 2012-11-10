Партія регіонів отримала 72 мандати

Згідно з офіційними результатами виборів народних депутатів 28 жовтня, Партія регіонів отримала 72 депутатських мандата, ВО «Батьківщина» – 62, партія "УДАР" – 34, Комуністична партія України – 32, ВО «Свобода» – 25.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати оголосив голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал на засіданні комісії.

В.Шаповал уточнив, що кількість отриманих депутатських мандатів за партійними списками розраховувалася у відповідності з нормами законодавства.

«Таким чином, кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата становить 84 404 голосів виборців», - уточнив голова ЦВК.

В даний момент В.Шаповал оголошує прізвища визнаних обраними народних депутатів, які балотувалися до Верховної ради за партійними списками.