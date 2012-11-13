ВРЮ перевірить 27 суддів за порушення присяги під час розгляду «виборчих справ»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищої ради юстиції.

До Вищої ради юстиції надійшли звернення суб’єктів виборчого процесу про притягнення суддів до відповідальності за порушення суддівської присяги.

«Станом на сьогодні призначено 7 перевірок, що стосуються дій 27 суддів. З них 13 суддів – місцевих суддів і 14 – апеляційних», - зазначили у прес-службі ВРЮ, зауваживши, що після проведення всіх необхідних процедур, матеріали перевірок будуть розглянуті на засіданні Вищої ради юстиції і будуть ухвалені відповідні рішення.

При цьому у прес-службі не уточнили, від кого саме надійшли звернення, і яких виборчих округів вони стосуються. Проте зауважили, що серед інших звернень є матеріали щодо дій суддів, які розглядали скаргу про результати виборів у виборчому окрузі № 94 Київської області, де перемогу було віддано Тетяні Засусі.