Міліція каже, що затриманий свободівець швидше шахрай, ніж політв'язень

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.

Зокрема, як зазначили в МВС, у Києві останнім часом до Святошинського районного управління міліції почали звертатися приватні підприємці та громадяни, які заявляли, що нібито один із працівників «Київенерго» брався вирішити їхні проблеми, котрі стосуються їх взаємовідносин із цією компанією. За свої «послуги» чоловік брав гроші – від 20 тис. до 250 тис. грн.

На тему: Міліція затримала свободівця, який відзначився на окрузі Пилипишина

До міліції надійшло 10 таких заяв. За цим фактом слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві було порушено кримінальну справу за ч.3. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінальної справи правоохоронці встановили чоловіка, який, за свідченнями потерпілих, схожий на «невідомого працівника «Київенерго». Співробітники міліції провели низку слідчих дій, після чого було затримано 30-річного уродженця Сумської області Артема С, поінформували в МВС.

Розслідуючи кримінальну справу, правоохоронці з’ясували, що цей громадянин у період з 2010 року по вересень 2012 року шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму близько 700 тис. грн.

Під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі чоловіка було вилучено речові докази, які наразі долучено до матеріалів кримінальної справи.

Проти громадянина С. слідчим відділом Святошинського РУ порушено кримінальну справу за ч.3. ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

13 листопада Артема С. затримано в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні «Свобода» заявила про затримання в Києві активіста партії Артема Семеніхіна, який балотувався до Верховної Ради в 159-му окрузі на Сумщині.

"Свободівця запросили до райвідділу міліції "на розмову" нібито у справі про шахрайство. Артема цілий день протримали у відділку, відібрали телефон, а рідним, які очікували його біля виходу, відмовилися дати будь-які пояснення з приводу статусу затриманого", - поінформували в прес-службі партії.

За словами "свободівців", усі процесуальні дії, всупереч Конституції, відбувалися за відсутності адвоката затриманого. «Врешті-решт представники МВС заявили, що затримують Артема на 72 години до обрання запобіжного заходу", - повідомили в прес-службі.

"Свободівці" вважають, що усі події навколо А.Семенехіна слід розцінювати як "продовження політичних переслідувань і тиску влади на представників опозиції впродовж виборів і по сьогодні".