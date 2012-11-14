Міліція затримала свободівця, який відзначився на окрузі Пилипишина

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Свободи».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, вчора, 13 листопада, представники Святошинського райвідділу УМВС України в Києві провели обшук в оселі керівника Конотопської районної організації ВО "Свобода", екс-кандидата від об'єднаних сил опозиції в окрузі №159 А.Семеніхіна, після чого затримали його.

За даними прес-служби, «свободівця» запросили до райвідділу міліції «на розмову» нібито у справі про шахрайство. «Артема цілий день протримали у відділку, відібрали телефон, а рідним, які очікували його біля виходу, відмовилися дати будь-які пояснення з приводу статусу затриманого. Згодом до відділку прибула карета швидкої допомоги, яка надала «свободівцю» першу медичну допомогу», - зазначається в повідомленні.

У партії підозрюють, що А.Семеніхіна «піддавали психологічному та фізичному тиску».

Крім того, наголосили у «Свободі», всі процесуальні дії, всупереч Конституції, відбувалися за відсутності адвоката затриманого.

Врешті-решт представники МВС заявили, що затримують А.Семеніхіна на 72 години до обрання запобіжного заходу, поінформували в партії.

«З огляду на те, що Артем Семеніхін брав активну участь у захисті результатів волевиявлення біля виборчого округу №223 у Києві, а під час виборів був реальним опонентом кандидата від влади Андрія Деркача, усі події навколо «свободівця» слід розцінювати як продовження політичних переслідувань і тиску влади на представників опозиції впродовж виборів і по сьогодні», - заявили в партії.

«Свобода» вимагає проведення будь-яких процесуальних дій за чіткого дотримання Конституції, законів та прав затриманого, у присутності його адвоката, наголосили в партії.