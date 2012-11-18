Свобода готова голосувати з ПР і комуністами

Про це заявив Ігор Мірошниченко, член партії ВО "Свобода" на «5 каналі".

"Я можу сказати, що у майбутньому парламенті, мені здається, буде досить багато результативно-ситуативних голосувань і незалежно від ідеологічних розбіжностей, ми готові голосувати з комуністами про заборону продажу землі. А з регіоналами я бачу спільне щодо комуністичної ідеології", - повідомив Мірошниченко.

Ігор Мірошниченко чітко дав знати, що партія ВО "Свобода" виступає проти комуністичної ідеології.

"Комуністична ідеологія, так само як і нацистська - ідеологія людиноненависницька. Якщо це застосовувати до української держави, до української нації, то що ті, що інші знищували українців мільйонами, і ідеологія, яку несли комуністи вона була ворожою до української держави, до української нації. Саме тому ми виступаємо і наполягаємо на тому, що комуністична ідеологія має бути забороненою", - заявив він.