Дружина Луценка підтвердила, що його помістили у Лук'янівське СІЗО

Про це УНІАН повідомила дружина екс-міністра, яка одночасно виступає як його захисник, Ірина Луценко. Вона послалась на інформацію конвою.

«Його повезли ночувати до СІЗО», - сказала І.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року вироком Печерського районного суду Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування справи про отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область). Сьогодні його доставили до Апеляційного суду Києва.

Ввечері суд до завтра оголосив перерву у засіданні з розгляду скарги Ю.Луценка на вирок у справі про незаконне стеження.