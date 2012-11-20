Адвокат думає, що Луценко переночує в Лук'янівському СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив журналістам після сьогоднішнього засідання Апеляційного суду Києва, який розглядає скарги екс-міністра на вирок у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

«Я думаю, він буде в слідчому ізоляторі, оскільки завтра судовий процес буде продовжено, а везти його в колонію і назад - це занадто далеко», - сказав О.Баганець.

Коментуючи перебіг подій на судовому засіданні, адвокат зазначив, що суд, по суті, не розглядав скарги. «Хоча я вважаю, що наша скарга переконлива», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року вироком Печерського районного суду Києва Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область). Сьогодні його доставили до Апеляційного суду Києва.