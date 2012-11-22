Мельниченко думає, що за ним стежить «спецслужба Литвина»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам біля Печерського райсуду Києва перед допитом на судовому засіданні у справі за обвинуваченням екс-генерала МВС України Олексія Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

За словами екс-майора, його викликали, аби він надав свідчення за тими фактами, які йому стали відомі у процесі служби. «Про те, що я чув на власні вуха про ті злочини стосовно Гонгадзе, стосовно Кравченка, про ті злочини, з якими пов’язаний Кучма», - сказав М.Мельниченко.

Він заявив, що має бути доведене до логічного завершення розслідування злочинів, які були скоєні проти Г.Гонгадзе, «проти інших, проти України».

На переконання М.Мельниченка, після сьогоднішніх його свідчень ще більше буде запущений механізм дискредитації заступника генпрокурора Рената Кузьміна та слідчих слідчої групи, яка веде справу Пукача.

До приміщення суду М.Мельниченко приїхав у мікроавтобусі у супроводі як мінімум 5 охоронців.

На запитання журналістів, чому його так охороняють, М.Мельниченко заявив про незаконне стеження за ним невідомими особами і додав, що це питання до спецслужб.

При цьому М.Мельниченко сказав, що «є факти, які підтверджують: за мною ведеться, принаймні, ще два дні тому велося незаконне спостереження, якісь невідомі особи на підставних номерах слідкували».

За словами М.Мельниченка, в нього є офіційні відповіді Генпрокуратури, СБУ та МВС про те, що вони не ведуть за ним спостереження. «На моє особисте переконання, це може бути одна із спецслужб, яка підпорядковується безпосередньо спікеру парламенту Литвину. У Литвина є такі можливості застосувати такі спецслужби», - вважає він.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в закритому режимі розглядає справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

Генеральна прокуратура 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала суд для розгляду по суті цю кримінальну справу.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.