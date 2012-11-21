ЦВК зареєструвала ще 65 нових нардепів
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 65 народних депутатів, обраних на виборах до Верховної Ради 28 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалено сьогодні на засіданні Комісії.
Зокрема, ЦВК зареєструвала 7 народних депутатів, які обрані за виборчим списком Партії регіонів, у тому числі співачку Таїсію Повалій (№2 в списку), сина вбитого у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня – Артема Щербаня (№57) та представника Президента у ВР Юрія Мірошниченка (№39).
Тимчасові посвідчення депутатів також отримають 17 представників ВО «Батьківщина», у тому числі Олександр Абдуллін (№28 в списку), Роман Забзалюк (№31), Валерій Кальченко (№51), Іван Кириленко (№15), Руслан Князевич (№37), Геннадій Москаль (№32), Леся Оробець (№26), Андрій Павловський (№44), Андрій Пишний (№19), Юрій Стець (№63), Віктор Швець (№40), Андрій Шевченко (№33) та інші.
Крім того, ЦВК зареєструвала 41 народного депутата, які обрані в одномандатних виборчих округах, у тому числі 21 депутата – висуванця Партії регіонів, 11 – ВО «Батьківщина», 8 – самовисуванців та 1 представника партії «Єдиний центр».
Зокрема, від Партії регіонів зареєстровані народними депутатами сестра глави Адміністрації Президента Юлія Льовчкіна (округ №6, Крим), Григорій Калетнік (округ №18, Вінницька обл.), Валентин Ландик (№43, Донецька обл.), Микола Левченко (№44, Донецька обл.) та інші.
ЦВК зареєструвала народними депутатами представників партії «Батьківщина» Володимира Бондаренка (округ №219, Київ), Ксенію Ляпіну (округ №216, Київ), Сергія Терьохіна (округ №211, Київ), Олександра Чорноволенка (округ №220, Київ), Володимира Яворівського (округ №213, Київ) та Миколу Катеринчука (округ №13, Вінницька обл.).
ЦВК також зареєструвала народними депутатами самовисуванця Ігоря Палицю (округ №22, Волинська обл.), представника партії «Єдиний центр» Василя Петьовку (округ №72, Закарпатська обл.) та самовисуванців Антона Кіссе (округ №142, Одеська обл.) і Миколу Рудьковського (округ №210, Чернігівська обл.).
Всі зареєстровані народні депутати отримають тимчасове посвідчення народного депутата, а після складення ними присяги – постійні посвідчення та відповідні нагрудні знаки.
Таким чином, станом на 21 листопада ЦВК зареєструвала 167 з 445 народних депутатів, обраних до Верховної Ради України на виборах 28 жовтня.