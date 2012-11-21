ЦВК зареєструвала ще 65 нових нардепів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ухвалено сьогодні на засіданні Комісії.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 7 народних депутатів, які обрані за виборчим списком Партії регіонів, у тому числі співачку Таїсію Повалій (№2 в списку), сина вбитого у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня – Артема Щербаня (№57) та представника Президента у ВР Юрія Мірошниченка (№39).

Тимчасові посвідчення депутатів також отримають 17 представників ВО «Батьківщина», у тому числі Олександр Абдуллін (№28 в списку), Роман Забзалюк (№31), Валерій Кальченко (№51), Іван Кириленко (№15), Руслан Князевич (№37), Геннадій Москаль (№32), Леся Оробець (№26), Андрій Павловський (№44), Андрій Пишний (№19), Юрій Стець (№63), Віктор Швець (№40), Андрій Шевченко (№33) та інші.

Крім того, ЦВК зареєструвала 41 народного депутата, які обрані в одномандатних виборчих округах, у тому числі 21 депутата – висуванця Партії регіонів, 11 – ВО «Батьківщина», 8 – самовисуванців та 1 представника партії «Єдиний центр».

Зокрема, від Партії регіонів зареєстровані народними депутатами сестра глави Адміністрації Президента Юлія Льовчкіна (округ №6, Крим), Григорій Калетнік (округ №18, Вінницька обл.), Валентин Ландик (№43, Донецька обл.), Микола Левченко (№44, Донецька обл.) та інші.

ЦВК зареєструвала народними депутатами представників партії «Батьківщина» Володимира Бондаренка (округ №219, Київ), Ксенію Ляпіну (округ №216, Київ), Сергія Терьохіна (округ №211, Київ), Олександра Чорноволенка (округ №220, Київ), Володимира Яворівського (округ №213, Київ) та Миколу Катеринчука (округ №13, Вінницька обл.).

ЦВК також зареєструвала народними депутатами самовисуванця Ігоря Палицю (округ №22, Волинська обл.), представника партії «Єдиний центр» Василя Петьовку (округ №72, Закарпатська обл.) та самовисуванців Антона Кіссе (округ №142, Одеська обл.) і Миколу Рудьковського (округ №210, Чернігівська обл.).

Всі зареєстровані народні депутати отримають тимчасове посвідчення народного депутата, а після складення ними присяги – постійні посвідчення та відповідні нагрудні знаки.

Таким чином, станом на 21 листопада ЦВК зареєструвала 167 з 445 народних депутатів, обраних до Верховної Ради України на виборах 28 жовтня.