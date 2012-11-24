«Свобода» і КУН провели акцію «Москва, покайся!»

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали Державні прапори України і партійні прапори, а також плакати «Москва, покайся за геноцид українців 1932-33 років!», «Московські дипломати, пам'ятаєте про Миколу Леміка - не заперечуйте Голодомор» та інші.

Виступаючи в ході акції, лідер облорганізації ВО «Свобода» Павло Кириленко, обраний до парламенту 7-го скликання, сказав, що «оскільки Росія вважає себе правонаступницею Радянського Союзу, отже, повинна також нести і відповідальність за лиходійства колишнього режиму. Тому ми вимагаємо, щоб Україна змусила Кремль визнати те, що влаштований голодомор був геноцидом нашого народу».

У Зверненні до керівництва Генконсульства РФ в Одесі учасники акції зажадали не лише визнання геноциду, але й проведення судового процесу над комунізмом.

Пікетники скандували «Слава Україні! Героям слава!», «Пам'ятай чужинець, тут господар – українець», «Дипломат – пам'ятай Леміка» (Микола Лемік у жовтні 1933 року застрелив емісара ОГПУ Андрія Майлова на знак помсти за голод 1932-33 років в Україні, в організації якого ОУН звинувачувала радянську владу - УНІАН).

До учасників акції вийшов віце-консул Артем Байкін, якому лідер П.Кириленко передав звернення представників одеської громади.