Янукович сьогодні - у Арабських Еміратах
25-27 листопада Президент України Віктор Янукович здійснить офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Україна планує підписати з Об‘єднаними Арабськими Еміратами три міждержавні двосторонні договори про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах.
За словами Міністра юстиції України, під час візиту планується, зокрема, підписати договори між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах, про видачу правопорушників та про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.
За словам Олександра Лавриновича, Об‘єднані Арабські Емірати стануть першою країною Перської затоки, з якою Україна підпише двосторонні договори про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах.
Як повідомляв УНІАН, 25-28 листопада В.Янукович планує здійснити офіційні візити до Об’єднаних Арабських Еміратів і Держави Катар.