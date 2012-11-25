Янукович сьогодні - у Арабських Еміратах

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Україна планує підписати з Об‘єднаними Арабськими Еміратами три міждержавні двосторонні договори про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах.

За словами Міністра юстиції України, під час візиту планується, зокрема, підписати договори між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у цивільних та комерційних справах, про видачу правопорушників та про взаємну правову допомогу у кримінальних справах.

За словам Олександра Лавриновича, Об‘єднані Арабські Емірати стануть першою країною Перської затоки, з якою Україна підпише двосторонні договори про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах.

Як повідомляв УНІАН, 25-28 листопада В.Янукович планує здійснити офіційні візити до Об’єднаних Арабських Еміратів і Держави Катар.