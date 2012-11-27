МЗС РФ переймається, що Україна раніше домовиться з ЄС про безвізовий режим

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав посол із особливих доручень МЗС Росії Анвар Азімов.

«Буде політично неправильно, якщо ЄС домовиться про безвізовий режим із Україною перш, ніж із Росією», - підкреслив він.

При цьому А.Азімов заявив, що скасування віз може бути лише зустрічним.

За його словами, Росія буде вимушена зробити відповідні висновки, якщо до кінця 2013 року не почнеться діалог між Росією та Євросоюзом щодо безвізового режиму.

Посол заявив, що всі технічні питання скасування візового режиму між РФ і Євросоюзом вирішено.

А.Азімов вважає, що ЄС повинен ухвалити політичне рішення на користь безвізового режиму.

«Наші плани - добитися скасування візового режиму до 2014 року, коли в Сочі проходитиме Олімпіада, - цілком реальні. Технічні параметри для цього готові», - сказав він.