Єфремов каже, що у нього на руках поки 223 заяви у фракцію ПР

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «День».

Як зізнався О.Єфремов, він розраховував, що Партія регіонів одержить більше депутатських мандатів, ніж має, у зв'язку з чим «сьогодні ведеться робота з формування більшості». «Багато у чому вона залежить від мажоритарних кандидатів, які ще не визначилися», – додав він.

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За словами лідера фракції, те, якою буде більшість, покаже вже перше голосування в залі Верховної Ради, наприклад, при формуванні Кабінету міністрів або за посаду голови уряду.

«На сьогодні у нас поки що є заяви 223-х депутатів про вступ до нашої фракції. Робота триває», – заявив О.Єфремов.