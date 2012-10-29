Єфремов: у парламенті буде 230 депутатів ПР, але цього замало

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прямого включення з прес-центру ПР у ефірі телеканалу «Україна».

О.Єфремов вважає, що за списками ПР матиме близько 80 народних депутатів, а в мажоритарних округах - близько 150.

Як підкреслив О.Єфремов, такої кількості народних депутатів недостатньо для ефективної роботи в парламенті. «Шукатимемо колег по парламенту, щоб об'єднатися», - сказав він.

За словами О.Єфремова, «ідеальний варіант - щоб політики задумалися, як об'єднати країну, а не як роз'єднати її».

Водночас він не уточнив, хто може стати партнерами Партії регіонів у парламенті, додавши, що «це покажуть лише переговори».

За його словами, зараз політики ще не відійшли від передвиборної риторики. «Зараз вони ще борються», - сказав О.Єфремов.

На уточнююче запитання, чи буде Партія регіонів висувати свою кандидатуру на посаду голови Верховної ради України, О.Єфремов відповів, що це залежатиме від формату домовленостей.