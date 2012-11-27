Порошенко не хоче своєї фракції у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

"У мене немає планів у необхідності створення фракції... Їх досить у парламенті, щоб працювати. На сьогодні мінімальний розмір фракції має бути не меншим за 5% бар'єр, який повинна подолати партія. За моїми підрахунками, це десь 14-15 осіб", - сказав П.Порошенко.

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Він зазначив, що не розділяє ідею збільшення мінімальної кількості осіб для створення парламентської фракції. "Це не зовсім легітимний шлях, щоб вести роботу", - підкреслив П.Порошенко.

На його думку, результати виборів дають можливість Україні продовжити євроінтеграцію і врахувати помилки, які були допущені раніше.