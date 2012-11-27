ЦВК зареєструвала ще 76 народних депутатів

15:34, 27 листопада 2012
Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала ще 76 народних депутатів, у тому числі 54 депутатів, обраних за виборчими партійними списками, та 22 обраних в одномандатних виборчих округах.

ЦВК

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, зареєстровано одного народного депутата за виборчим списком Партії регіонів, трьох – ВО «Батьківщина», чотирьох – ВО «Свобода», 12 - КПУ та 34 - партії "УДАР".

Зокрема тимчасові посвідчення народних депутатів отримають Ганна Герман (виборчий список Партії регіонів, № 13), Микола Княжицький (ВО «Батьківщина», № 11), дружина колишнього міністра внутрішніх справ Ірина Луценко (ВО «Батьківщина», № 18), Арсеній Яценюк (ВО «Батьківщина», № 2), Віталій Кличко (партія «УДАР», № 1), Валерій Корпунцов (партія «УДАР», № 13), Ірина Геращенко («УДАР», № 6), Адам Мартинюк (КПУ, № 8), Петро Симоненко (КПУ, № 1), Спиридон Кілінкаров (КПУ, № 4), Богдан Бенюк (ВО «Свобода», № 2) та інші.

ЦВК зареєструвала 22 народних депутатів, обраних у одномандатних виборчих округах, у тому числі 12 - від Партії регіонів, одного – від ВО «Батьківщина», одного – від ВО «Свобода», шістьох - від партії "УДАР" та двох самовисуванців.

Зареєстровано народними депутатами Віктора Чумака («УДАР», округ № 214, Київ), чоловіка секретаря Київради Олександра Герегу (самовисуванець, округ № 192, Хмельницька область), Тараса Кутового («УДАР», округ № 151, Полтавська область), Володимира Демішкана (Партія регіонів, № 114, Луганська область), Віктора Тихонова (Партія регіонів, округ № 113, Луганська область), Павла Різаненка («УДАР», округ № 97, Київська область), Сергія Кацубу (Партія регіонів, округ № 92, Київська область), Олександра Риженкова (Партія регіонів, округ № 60, Донецька область), Олександра Момота (Партія регіонів, округ № 27, Дніпропетровська область), чинного голову Деснянської райдержадміністрації Києва Віктора Жеребнюка (самовисуванець, округ № 14, Вінницька область) та інших.

Таким чином, станом на 27 листопада ЦВК зареєструвала 383 із 445 народних депутатів, обраних на виборах 28 жовтня.

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