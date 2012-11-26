ЦВК зареєструвала вже 307 «слуг народу»

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 45 народних депутатів, у тому числі 16 депутатів, обраних за виборчими партійними списками, та 29 – в одномандатних виборчих округах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, зареєстровано 2 народних депутатів за виборчим списком Партії регіонів, 10 – ВО «Батьківщина» та 4 – ВО «Свобода».

Так, за партійними списками до нового складу Верховної Ради потрапили Станіслав Скубашевський (Партія регіонів, №14), Анатолій Гриценко (ВО «Батьківщина», №3), Тетяна Донець (ВО «Батьківщина», №55), В’ячеслав Кириленко (ВО «Батьківщина», №6), Олександра Кужель (ВО «Батьківщина», №22), Олександр Табалов (ВО «Батьківщина», №49), Анатолій Вітів (ВО «Свобода», №6), Олександр Мирний (ВО «Свобода», №18) та інші.

ЦВК зареєструвала також 8 народних депутатів, обраних від Партії регіонів в одномандатних виборчих округах, 16 – від ВО «Батьківщина», 3 – від ВО «Свобода» та 2 – самовисуванців.

Зокрема, тимчасове посвідчення народних депутатів отримають заступник голови Київської обласної держадміністрації Ярослав Москаленко (Партія регіонів, округ №96, Київська область), Дмитро Добкін (Партія регіонів, округ №178, Харківська область), Юхим Звягільський (Партія регіонів, округ №45, Донецька область), брат колишнього віце-прем’єра Івана Васюника Ігор Васюник (ВО «Батьківщина», округ №118, Львівська область), Роман Ілик (ВО «Батьківщина», округ №21, Львівська область), В’ячеслав Кутовий (ВО «Батьківщина», округ №95, Київська область), Віталій Ярема (ВО «Батьківщина», округ №212, Київ), Євген Мельник (ВО «Свобода», округ №19, Волинська область), Володимир Мельниченко (самовисуванець, округ №193, Хмельницька область), Віктор Тимошенко (самовисуванець, округ №198, Черкаська область) та інші.

Таким чином станом на 26 листопада ЦВК зареєструвала 307 з 445 народних депутатів, обраних на виборах 28 жовтня.