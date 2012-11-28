Тарасюк: ЄС виробив для України три умови

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові заявив екс-міністр закордонних справ України, народний депутат Борис Тарасюк.

«Слід сказати, що весь демократичний світ стоїть на боці Юлії Тимошенко, і сьогодні Європейський Союз виробив три умови, за яких він готовий підписати Угоду про асоціацію з Україною. Так от, одна з перших умов – це свобода Юлії Тимошенко і Юрія Луценка», - сказав Б.Тарасюк.

Він додав, що через лідерів Об’єднаної опозиції вітання Ю.Тимошенко з днем народження сьогодні передав Президент Грузії Михаїл Саакашвілі, а також ряд іноземних дипломатів.

«До обіду Арсеній Петрович Яценюк провів конференцію за участі Президента Грузії Саакашвілі, і Президент Грузії попросив передати вітання Юлії Тимошенко з днем народження. Багато послів, з якими я сьогодні спілкувався у Києві на цій конференції, попросили передати їй, знаючи, що ми їдемо до Харкова, привітання», - повідомив Б.Тарасюк.