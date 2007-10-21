На прес-конференції в УНІАН презентуватимуть ініціативи Президента України

23 жовтня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Презентація ініціатив Президента України щодо законодавчого врегулювання проблемних питань у сфері підприємництва”. Учасники: перший заступник глави Секретаріату Президента України, Представник Президента України у КМУ Олександр Шлапак; народний депутат України Ксенія Ляпіна; в.о. голови Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва Костянтин Ващенко; директор Компоненту вдосконалення нормативно-правового регулювання Проекту сприяння торгівлі та інвестиціям USAID/TIBA Андрій Астрахань; керівник юридичного відділу, Проект "Ділове середовище та розвиток підприємництва в Україні", Міжнародна Фінансова Корпорація Санжар Ібрагімов; віце-президент, виконавчий директор Громадського центру інституційного розвитку Дмитро Луценко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.