Нова Рада запрацює 12.12.12

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні підготовчої групи з організації роботи нового парламенту.

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Водночас наступне засідання підготовчої групи з організації роботи новообраної Верховної Ради відбудеться у понеділок, 3 грудня.

Це наступне засідання планується на 15-ту годину, оскільки об 11.00 відбудеться засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів Верховної Ради нинішнього скликання.

Також сьогодні на засіданні підготовчої групи її голова Володимир Литвин запропонував, щоб заступником голови групи було обрано представника «Батьківщини», а секретарем - представника від партії УДАР».

Також досягнуто домовленостей про створення у підготовчій групі 4 робочих груп. Перша з цих груп працюватиме над питанням щодо запровадження персонального голосування народних депутатів. Запропоновано, щоб цю групу очолили представники опозиції.

Друга робоча група займатиметься організацією урочистого засідання нової ВР, третя працюватиме над пропозиціями щодо входження депутатів до комітетів парламенту, четверта – визначатиметься щодо розміщення фракцій та депутатів у сесійній залі.