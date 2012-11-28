Попов готовий братися за муніципальну міліцію

Як повідомили УНІАН в прес-службі столичної міськдержадміністрації, питання, якою має бути майбутня муніципальна міліція столиці, обговорювали сьогодні під час круглого столу в Києві.

«Тема муніципальної міліції – не модна і не політична, вона продиктована нам реальними потребами громади міста. Проблема якості виконання обов’язку щодо дотримання правопорядку в столиці дійсно є і замовчувати її не можна. Ми готові публічно обговорювати цю тему, вступати в дискусії з фахівцями, вирішувати питання матеріального забезпечення і робити перші кроки до її вирішення вже в 2013 році», – наголосив О.Попов.

Попри актуальність теми, фахівці головних управлінь КМДА, юристи, правоохоронці та представники громадських організацій дійшли до висновку, що без змін законодавства створити власне міську міліцію – неможливо. Це не передбачено Законом України «Про міліцію». Про внесення необхідних змін до законодавства перед Верховною Радою та Президентом взялися клопотати в Громадянському форумі Києва.

«Я пропоную Національній академії внутрішніх справ України разом з управліннями київської адміністрації підготувати відповідні нормативно-правові документи, які ми направимо до Верховної Ради та Президентові. Ми маємо поінформувати керівництво держави про наміри створити такий орган як муніципальна міліція. Це питання стосується не лише Києва, а й усієї України, та саме столиця стане першопрохідцем цієї реформи», – відзначив присутній на заході голова Громадянського форуму Києва Леонід Кравчук.

За його словами, фахівці Громадянського форуму Києва візьмуться вивчати запропоновані форми функціонування міського органу охорони правопорядку. Серед варіантів – поліція, громадська дружина, муніципальна інспекція і навіть підпорядкована громаді контрактна рота. Щойно проект підготують, його представлять на розширеному засіданні Форуму та винесуть на широке обговорення киян. Остаточне рішення щодо того, хто і як охоронятиме порядок та спокій у місті, ухвалюватиме саме громада столиці. Питання створення муніципальної міліції має стати одним із трьох питань Першого київського референдуму.