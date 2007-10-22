Процес у справі про результати виборів навмисно затягують?

Заступник голови Центрвиборчкому України Андрій МАГЕРА вважає, що позивачі у справі до ЦВК навмисно затягують судовий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАГЕРА заявив учора під час засідання Вищого адміністративного суду України.

За словами А.МАГЕРИ, окремі представники політичних партій, які звернулися з позовом до ЦВК, “зловживають своїми процесуальними правами з метою затягнути судове засідання”.

Так, зокрема, як пояснив А.МАГЕРА, в окремих клопотаннях містяться факти, розгляд яких має відбуватися в окружному адміністративному суді Києва, але правом звертатися з цього приводу до вказаного суду позивачі вчасно чомусь не скористалися.

Як повідомляв УНІАН, учора о 14.00 колегія суддів Вищого адміністративного суду у складі п’яти осіб під головуванням голови суду Олександра ПАСЕНЮКА розпочала розгляд справи за позовами п’яти політичних сил до Центральної виборчої комісії.

Від ЦВК у судовому процесі беруть участь заступники голови комісії А.МАГЕРА, Жанна- УСЕНКО-ЧОРНА та член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ.