Азаров похвалився перед норвежцями сімома трильйонами кубів сланцевого газу
20:53, 29 листопада 2012Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров оцінив запаси сланцевого газу в Україні в 7 трлн кубометрів.
Азаров в Норвегії розповів про українські запаси
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в ході зустрічі з представниками енергетичних компаній Норвегії.
«Запаси сланцевого газу у нас оцінюються в 7 трлн кубометрів», - сказав М.Азаров.
Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Україна оголосила конкурси на укладення угоди про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька та Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу.
У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.
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