Азаров похвалився перед норвежцями сімома трильйонами кубів сланцевого газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в ході зустрічі з представниками енергетичних компаній Норвегії.

«Запаси сланцевого газу у нас оцінюються в 7 трлн кубометрів», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Україна оголосила конкурси на укладення угоди про розподіл продукції щодо Юзівської (Донецька та Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу.

У травні 2012 року переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській і Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell відповідно.