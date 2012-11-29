Азарову цікаво, кого першого приймуть до ІПВО: Україну чи США

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров сьогодні в Осло на брифінгу після проведення зустрічі з представниками енергетичних компаній Норвегії.

М.Азаров зазначив, що за прискорення приєднання України висловився представник цієї організації в ході форуму.

«Він жартома сказав, що зараз дві країни розглядаються на вступ: США і Україна. Цікаво, хто раніше з них вступить», - сказав М.Азаров.

*** Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВО) (Extractive IndustriesTransparency Initiative, EITI) - міжнародний стандарт прозорості доходів від видобувної промисловості. Реалізація ІПВО – процес, що вимагає обов'язкової участі представників уряду, парламенту, видобувних компаній і громадянського суспільства.

ІПВО реалізується в 33 країнах світу, включаючи Норвегію, Індонезію, Азербайджан, Монголію та Перу. Казахстан бере участь у реалізації ІПВО з 2005 року.

На міжнародному рівні діє багатостороннє Правління ІПВО, що визначає стандарти й процедури ІПВО.