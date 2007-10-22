Ющенко обіцяє Європі масштабний внесок

Україна виступає за створення єдиного безпекового європейського простору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступаючи на засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи.

«Ми виходимо з єдиного фундаментального і ключового принципу неподільності європейського безпекового простору», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, лише виходячи з цього принципу можна створити ефективну модель для ухвалення рішень у сфері безпеки. Президент підкреслив, що внесок України у справу європейської міжнародної безпеки буде активним, масштабним і послідовним.

В.ЮЩЕНКО заявив, що Україна готова приєднатись до Багатонаціональних миротворчих сил Південно-Східної Європи. Президент підкреслив, що участь України у південно-східноєвропейській багатонаціональній бригаді повною мірою сприятиме зміцненню стабільності у Європі.

Звертаючись до учасників засідання Ради, В.ЮЩЕНКО закликав їх обговорити широкий комплекс питань. Зокрема, проблему заморожених конфліктів, протидію міжнародному тероризму, нелегальному розповсюдженню зброї та інші безпекові питання. На його переконання, відповіддю на ці виклики може буди консолідація і об’єднання всіх національних і регіональних зусиль.