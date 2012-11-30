Саламатін обговорив реформи у Збройних Силах України з послом ФРН

«Ми високо цінуємо дружні взаємовідносини в оборонній сфері між нашими країнами і готові й надалі їх конструктивно розвивати», – підкреслив міністр оборони України Дмитро Саламатін.

Керівник вітчизняного оборонного відомства поінформував на прохання пана Крістофа Вайля про хід реформ у Збройних Силах України.

«Завдяки особистій увазі та підтримці з боку Президента України в армії відбуваються позитивні зміни. Наша мета – впровадити в діяльність Збройних Сил України кращі надбання та досвід армій передових країн світу, удосконалити форми та методи бойового застосування, підготовки та всебічного забезпечення», – зазначив Дмитро Саламатін.

У свою чергу Надзвичайний та Повноважний Посол наголосив, що ФРН зацікавлена у розвитку співробітництва з Україною, в тому числі в оборонній сфері.