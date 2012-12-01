У Сімферополі територію майбутньої мечеті закидали пляшками з горючою речовиною

Невідомі особи вчинили підпал на території майбутньої Соборної мечеті Буюк Джума-Джамі, що будується в Сімферополі.

Як повідомляє сайт Меджлісу кримських татар, сьогодні близько 5-ої години невідомі особи вчинили напад на охоронця території майбутнього будівництва Буюк Джума-Джамі (вулиця Ялтинська, 22) з використанням пляшок з горючою речовиною. Від однієї з пляшок, що розбилися, загорівся вагончик. Вогонь загасив охоронець.

На місце події прибули Муфтій мусульман Криму Хаджі Еміралі Аблаєв і перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров.

За словами охоронця, вибухи були настільки потужними, що зі стіни в його вагончику зірвало годинник.

На місце події прибула слідча група УМВС України в Криму.