Литвин пропонує провести ще одне засідання ВР для ухвалення бюджету-2013

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

В.Литвин зазначив, що сьогодні уряд внесе до Верховної Ради проект бюджету на 2013 рік. За його словами, необхідно, щоб завтра ВР розглянула «пропозиції уряду до держбюджету, тобто представлення держбюджету».

В.Литвин зауважив, що після цього профільному комітету парламенту треба доручити опрацювати проект закону про держбюджет на 2013 рік з тим, щоб у четвер, 6 грудня, розглянути його на пленарному засіданні.

За його словами, в четвер розглядатиметься тільки одне питання – проект держбюджету на 2013 рік.

Раніше передбачалося, що останнє засідання парламенту відбудеться завтра, 4 грудня.

Як повідомляв УНІАН, у вересні п.р. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проект бюджету на 2013 рік, який був розрахований, виходячи з прогнозу темпів зростання ВВП на рівні 4,5%, інфляції – 5,9%. Згодом документ було повернено уряду на доопрацювання.