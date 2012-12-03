Комуністи хочуть знати, «що то за позорище» з LNG терміналом

11:55, 03 грудня 2012
Політика
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Фракція КПУ вимагає заслуховування у Верховній Раді інформації уряду про підписання угоди щодо реалізації національного проекту «LNG термінал».

Лідер КПУ знає, чого хочуть регіонали

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідер КПУ Петро Симоненко.

За його словами, необхідно «заслухати інформацію, що взагалі підписували за участю голови уряду з якоюсь невідомою людиною щодо терміналу з переробки скрапленого газу».

«Давайте заслухаємо інформацію, що то за позорище, яке зробили для всієї України», - наголосив П.Симоненко.

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