Комуністи хочуть знати, «що то за позорище» з LNG терміналом
11:55, 03 грудня 2012Політика
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Фракція КПУ вимагає заслуховування у Верховній Раді інформації уряду про підписання угоди щодо реалізації національного проекту «LNG термінал».
Симоненко вимагає заслухати інформацію
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідер КПУ Петро Симоненко.
За його словами, необхідно «заслухати інформацію, що взагалі підписували за участю голови уряду з якоюсь невідомою людиною щодо терміналу з переробки скрапленого газу».
«Давайте заслухаємо інформацію, що то за позорище, яке зробили для всієї України», - наголосив П.Симоненко.
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