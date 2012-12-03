Комуністи хочуть знати, «що то за позорище» з LNG терміналом

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідер КПУ Петро Симоненко.

За його словами, необхідно «заслухати інформацію, що взагалі підписували за участю голови уряду з якоюсь невідомою людиною щодо терміналу з переробки скрапленого газу».

«Давайте заслухаємо інформацію, що то за позорище, яке зробили для всієї України», - наголосив П.Симоненко.