FT: Іспанська компанія не знає, з ким Україна підписала мільярдну угоду

Як повідомляє в середу газета Financial Times, офіційно представники компанії говорять, що людина на ім'я Джорд Сарда Бонвеї не представляє цю компанію чи її дочірні підприємства.

Вражена повідомленнями в пресі прес-служба компанії опублікувала наступну заяву: "Gas Natural Fenosa не підписувала ніяких контрактів щодо інвестування в LNG-термінал в Україні, чи з управління консорціумом з будівництва цього терміналу. Gas Natural Fenosa не робить ніяких досліджень в цьому відношенні, і не має представників, які працюють в Україні з цього питання. Ми категорично заперечуємо новини, які циркулюють протягом дня в різних засобах масової інформації ".

На тему: Каськів: Спроби дискредитувати LNG-термінал можуть початися наступного тижня

У свою чергу, пише видання, українські чиновники стверджують, що вони збиті з пантелику заявою Gas Natural Fenosa. Вони стверджують, що до цих пір вважають, що було досягнуто згоди з Gas Natural Fenosa. У бесіді з газетою голова Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислав Каськів сказав, що був упевнений, що Сарда Бонвеї представляє інтереси Gas Natural Fenosa. Він та інші українські чиновники стверджують, що провели переговори з Gas Natural Fenosa, з Сарда Бонвеї в ролі представника компанії. У Gas Natural Fenosa вперто це заперечують.

Також Financial Times намагалася поговорити з самим іспанцем при підписанні, але він від коментарів відмовився.