Мер Генічеська заблокував входи до міськради, та його все одно звільнили

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні депутати міської ради зібралися на позачергову сесію, на якій мало розглядатися питання " Про дострокове припинення повноважень міського голови".

Перед початком сесії біля будівлі міської ради зібралися прихильники мера, які заблокували вхід до зали засідання. Депутатам кричали: "Ганьба! Всім на перевибори! Ми проти відставки мера".

Оскільки мер дав команду заблокувати входи до міськради і депутатів для проведення сесії в будівлю не пустили, сесія почалася біля будівлі. Було ухвалено рішення перейти в Генічеський Палац культури, де і продовжилося засідання. На сесії був присутній 31 депутат міськради (з 40). О.Пінаєва на засіданні не було. В ході таємного голосування більшістю в 30 голосів було ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень О.Пінаєва.

На даний час частина депутатів вирушила до міської ради, щоб у присутності правоохоронних органів, вимагати від мера передачі повноважень (печатки - УНІАН) секретареві міськради Юрію Куксі.

Як повідомляв УНІАН, мер Генічеська О.Пінаєв конфліктує з більшістю депутатів міської ради, які представляють Партію регіонів. Також у мера конфлікт з головою Генічеської райдержадміністрації Сейтумером Німетуллаєвим. О.Пінаєв не раз обвинувачував голову РДА в підбурюванні міських "регіоналів" на протистояння з мером, про що О.Пінаєв неодноразово писав на адресу Президента, Прем'єр-міністра і спікера парламенту.

О.Пінаєв брав участь у парламентських виборах 28 жовтня 2012 року як самовисуванець на 185-му мажоритарному окрузі і посів 5-е місце.