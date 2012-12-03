Мер Генічеська заблокував входи до міськради, та його все одно звільнили
Депутати Генічеської міськради (Херсонська область) висловили недовіру мерові міста Олександру Пінаєву.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні депутати міської ради зібралися на позачергову сесію, на якій мало розглядатися питання " Про дострокове припинення повноважень міського голови".
Перед початком сесії біля будівлі міської ради зібралися прихильники мера, які заблокували вхід до зали засідання. Депутатам кричали: "Ганьба! Всім на перевибори! Ми проти відставки мера".
Оскільки мер дав команду заблокувати входи до міськради і депутатів для проведення сесії в будівлю не пустили, сесія почалася біля будівлі. Було ухвалено рішення перейти в Генічеський Палац культури, де і продовжилося засідання. На сесії був присутній 31 депутат міськради (з 40). О.Пінаєва на засіданні не було. В ході таємного голосування більшістю в 30 голосів було ухвалено рішення про дострокове припинення повноважень О.Пінаєва.
На даний час частина депутатів вирушила до міської ради, щоб у присутності правоохоронних органів, вимагати від мера передачі повноважень (печатки - УНІАН) секретареві міськради Юрію Куксі.
Як повідомляв УНІАН, мер Генічеська О.Пінаєв конфліктує з більшістю депутатів міської ради, які представляють Партію регіонів. Також у мера конфлікт з головою Генічеської райдержадміністрації Сейтумером Німетуллаєвим. О.Пінаєв не раз обвинувачував голову РДА в підбурюванні міських "регіоналів" на протистояння з мером, про що О.Пінаєв неодноразово писав на адресу Президента, Прем'єр-міністра і спікера парламенту.
О.Пінаєв брав участь у парламентських виборах 28 жовтня 2012 року як самовисуванець на 185-му мажоритарному окрузі і посів 5-е місце.