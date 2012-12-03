За місцями в київських готелях вишикувалася черга з 216 депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час засідання підготовчої групи з організації роботи ВР сьомого скликання.

Як зазначив представник КПУ Валентин Матвєєв, який є керівником підгрупи, що займалася цим питанням, від Партії регіонів подали заявки на розміщення у готелях 86 народних депутатів, зокрема 84 - у готелі «Київ» і двоє - у готелі «Україна».

Крім того, додав він, у готелі хочуть проживати 43 депутати від «Батьківщини» (42 – у «Києві», один – в «Україні»).

Від КПУ подали заявки 20 народних депутатів, 19 – від «УДАРу», 27 – від ВО «Свобода» та 20 самовисуванців.

В.Матвєєв зазначив, що у наявності є 160 місць у готелі «Київ», 30 – в готелі «Національний», а також є можливість укласти договори про оренду до 70 місць у готелі «Україна».

За його словами, у готелі «Київ» однокімнатний номер коштуватиме 300 грн, двокімнатний – 450; у готелі «Україна» - 415 і 515 відповідно. При цьому у готелі «Національний» однокімнатний номер коштуватиме 600 грн, 500 з яких оплачуватиметься з бюджету, а 100 – особисто народним депутатом. Водночас за двокімнатний номер депутату доведеться сплачувати із власної кишені 150 грн, а 500 грн буде сплачуватися з бюджету.

В.Матвєєв додав, що проживання 140 депутатів нинішнього скликання бюджету цього року коштувало 21 млн грн. При цьому, за його словами, у наступному році доведеться сплатити близько 33-35 млн грн.

Крім того, В.Матвєєв повідомив, що ряд депутатів попередніх скликань, які обрані у ВР нового скликання, подали заявки на отримання місць у готелях, хоча й отримували кошти на придбання квартири або ж саму квартиру у попередні роки.

«Звернулися деякі депутати про надання їм можливості поселення у готель. Але, за нашими даними, вони вже отримували житло від Верховної Ради, тому наша однозначна пропозиція - не підтримувати такі заяви», - сказав В.Матвєєв.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин запропонував вивісити на сайті Верховної Ради прізвища усіх депутатів, які подали заявки на розміщення в готелях.

Говорячи про саму процедуру розміщення в готелі, В.Матвєєв зауважив, що депутату потрібно прибути в обраний готель та поселитися в обраний номер. «Якщо щось не влаштовує, то звернутися до відповідного працівника, і буде надаватися інший номер у готелі», - сказав В.Матвєєв. При цьому він нагадав, що усі номери в готелі однакові.

Крім того, члени підготовчої групи дійшли згоди, що двокімнатні номери у готелях будуть надаватися жінкам-депутатам, а також депутатам, які мають хворих членів сім’ї.