У ПР вирішили, як поділити комітети Верховної Ради

Один з керівників групи, котра займається підготовкою рішення про розподіл комітетів у Верховній Раді сьомого скликання, Володимир Рибак пропонує визначити, що 13 парламентських комітетів очолять опозиціонери, а 15 – депутати зі складу більшості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні підготовчої групи з організації роботи парламенту сьомого скликання.

За словами В.Рибака, передбачається, що у наступному парламенті має бути на один комітет більше, ніж в парламенті шостого скликання. На сьогодні у ВР працює 26 комітетів, і одна контрольна комісія - з питань приватизації, а в майбутньому парламенті пропонується створити 27 комітетів і одну контрольну комісію, додав він.

В.Рибак зазначив, що пропонується віддати опозиції 13 комітетів для виконання контрольних функцій за діяльністю влади, а більшості - 15 комітетів, котрі забезпечуватимуть ухвалення законів на виконання програми Президента України.

У свою чергу представник КПУ Адам Мартинюк наголосив, що ця пропозиція про розподіл комітетів є «пропозицією тільки однієї з політичних сил».

«Ми ж не доручали Партії регіонів підготувати пропозиції і передати їх політичним силам», - сказав А.Мартинюк.

У відповідь В.Рибак зазначив, що «регіонали» завтра готові розглянути ці питання окремо з представниками Компартії.

Керівник підготовчої групи Володимир Литвин доручив апарату парламенту передати пропозиції щодо кількості комітетів та предметів їх відання представникам політичних сил, які пройшли до парламенту наступного скликання.

В інтерв’ю журналістам В.Рибак не уточнив, які саме комітети можуть дістатися більшості, а які – опозиції. «Треба обом сторонам сідати і говорити», - сказав він.

Разом з тим В.Рибак не виключив, що такі комітети як бюджетний, з питань економічної політики, у закордонних справах можуть очолити депутати зі складу більшості, а свободи слова та євроінтеграції – опозиціонери.

Крім того, додав він, пропонується комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики розділити на два комітети: з питань фінансів та банківської діяльності та з податкової та митної політики.

В.Рибак додав, що завтра о 13.00 проект рішення щодо розподілу комітетів планується обговорити з представниками усіх політичних сил.