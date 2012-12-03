У МЗС Білорусі думають, що міністр оборони ФРН «втратив здоровий глузд»

Про це УНІАН заявив начальник управління інформації - прес-секретар МЗС Білорусі Андрій Савіних, коментуючи рішення влади Німеччини закрити апарат військового аташе при своєму посольстві у РБ.

«Захоплюючись партійними маневрами, німецькі політичні діячі втрачають здоровий глузд і ухвалюють абсурдні рішення», - підкреслив А.Савіних.

При цьому він зазначив, що німецька сторона сама має право визначати структуру і напрями роботи своїх дипломатичних представників.

«Проте з озвученого формулювання зрозуміло, що це надуманий крок, який суперечить загальноєвропейським зусиллям зі зміцнення безпеки. Ми вважаємо, що дане рішення пов'язане із загостренням політичної боротьби між партійними структурами усередині Німеччини», - сказав А.Савіних.

За його словами, міністра оборони Німеччини «можна тільки пожаліти, оскільки відомо, що абсурд меж не має».

Як повідомляв УНІАН раніше німецьке агентство dpa передало, що рішення про закриття апарату військового аташе при посольстві Німеччини у Білорусі міністр оборони Німеччини Томас де Мезьєр ухвалив після наради в МЗС Німеччини.

Влада Німеччини визнала неможливою подальшу військову співпрацю з офіційним Мінськом у зв'язку з численними випадками порушень прав людини у Білорусі.

2 грудня усіх співробітників апарату було відкликано з Мінська.

Рішенню про припинення місії військового аташе в Мінську передували дипломатичні кроки обох країн. У вересні 2012 року уряд Німеччини констатував відсутність поліпшення у Білорусі ситуації з політичним переслідуванням інакодумців і обмежив військову співпрацю. У відповідь Мінськ припинив кооперацію з Бундесвером.

Довідка УНІАН. Апарат військового аташе Посольства Німеччини у Білорусі було створено 1993 року. До його завдань входило спостереження за процесами розвитку і реформування білоруської армії і її взаємодії зі збройними силами інших держав і міжнародних структур безпеки – СНД, НАТО, ОБСЄ і ООН. Він також надавав білоруському Міністерству оборони інформацію з військових питань, що стосуються Німеччини.