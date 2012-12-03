Німеччина закрила апарат військового аташе при Посольстві у Білорусі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення було ухвалене міністром оборони Німеччини Томасом де Мезьєром після наради у Міністерстві закордонних справ Німеччини.

2 грудня усіх співробітників апарату було відкликано з Мінська. У Посольстві Німеччини в Мінську ситуацію із закриттям апарату військового аташе поки що не коментують.

За інформацією німецького агентства dpa, влада Німеччини визнала неможливою подальшу військову співпрацю з офіційним Мінськом у зв'язку з численними випадками утискання прав людини у Білорусі.

Рішенню про припинення місії військового аташе в Мінську передували дипломатичні кроки обох країн. У вересні 2012 року уряд Німеччини констатував відсутність поліпшення у Білорусі ситуації з політичним переслідуванням інакодумців і обмежив військову співпрацю. У відповідь Мінськ припинив кооперацію з Бундесвером.

Довідка УНІАН. Апарат військового аташе Посольства Німеччини у Білорусі було створено 1993 року. До його завдань входило спостереження за процесами розвитку і реформування білоруської армії і її взаємодії зі збройними силами інших держав і міжнародних структур безпеки – СНД, НАТО, ОБСЄ і ООН. Він також надавав білоруському Міністерству оборони інформацію з військових питань, що стосуються Німеччини.