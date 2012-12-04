Комуністи божаться не голосувати за «нереальний» бюджет

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає Українська правда.

"Я думаю, ні в старому, ні в новому парламенті голосувати фракція за цей бюджет не буде. Тому що знову останні кроки направлені на борговий зашморг з МВФ, що простежується і в цьому бюджеті", - зазначив він.

"Плюс, всі чудово розуміють, що він нереальний, і що вже 20 вересня у Держказначействі не було коштів бюджетникам", - уточнив депутат.

"Відповідно, коли у нас дефіцит бюджету-2012, то голосувати за такий же 2013 не має сенсу", - додав Царьков.

Як відомо, Держбюджет на 2012 році буде розглядатися в Раді у вівторок, 4 грудня.