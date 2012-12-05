Жертва ДТП з Кінахом стверджує, що жодної допомоги від нього не отримала

Про нові подробиці нещодавньої ДТП на Обухівській трасі розповідає ТСН.

"Фольксваген" нардепа Анатолія Кінаха зачепив "Опеля", вилетів на узбіччя і протаранив паркан санаторію Конча-Заспи.

У "Фольксвагені" був народний депутат Анатолій Кінах із донькою, помічником і водієм. У дочки політика синець, а в помічника нардепа – забиття попереку.

Літній чоловік в "Опелі" дістав струс мозку. Він і зараз у лікарні. Потерпіла сторона наполягає, що представницьке авто не зупинилося на червоний сигнал світлофора.

За словами самого Кінаха, він розпорядився допомогти потерпілому водію. Однак його родина повідомила ТСН, що ніякої допомоги не отримала і на зв'язок із ними ніхто від депутата не виходив.