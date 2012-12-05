Фесенко бачить, що Азаров - під таким же ризиком, як колись Пустовойтенко
Керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко вважає, що на посаду глави уряду буде запропонована кандидатура Миколи Азарова, але залишається інтрига, чи вистачить голосів для його повторного призначення.
Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо термінів призначення нового глави уряду та всього складу Кабміну.
За словами В.Фесенка, на сьогоднішній день відставка уряду є тактичною комбінацією з прихованою інтригою. За його словами, з одного боку це демонстрація готовності влади до співпраці з новою Верховною Радою, зокрема щодо “торгівлі” з мажоритарниками та комуністами щодо посад в обмін на входження до більшості. З другого боку, додав він, низка політиків хоча б на певний час зможуть поєднати подвійний статус - статус депутата та виконувачів обов'язків міністрів.
“Скільки це триватиме і буде найбільшою інтригою”, - сказав В.Фесенко.
Він нагадав, що свого часу, після виборів Президента у 1999 році, парламент відмовився дати згоду на повторне призначення главою уряду Валерія Пустовойтенка. “Зараз, я думаю, Микола Янович потенційно знаходиться під таким же ризиком... Дуже велика ймовірність, що може бути подана кандидатура діючого прем'єр-міністра... Президент дає можливість, будь ласка, депутати, висловіть вотум довіри або недовіри... Фактично це буде тест на єдність між різними політико-бізнесовими групами в оточенні Президента”, - сказав політолог.
Він не виключив, що може статися такий варіант, що більшість з Партії регіонів проголосує за кандидатуру М.Азарова, але знайдуться ті, хто просто взагалі не прийде на голосування або опозиція заблокує голосування. “Якщо голосів не знайдеться, то тут постане нова інтрига - хто може стати новим претендентом”, - сказав В.Фесенко.