Фесенко бачить, що Азаров - під таким же ризиком, як колись Пустовойтенко

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо термінів призначення нового глави уряду та всього складу Кабміну.

За словами В.Фесенка, на сьогоднішній день відставка уряду є тактичною комбінацією з прихованою інтригою. За його словами, з одного боку це демонстрація готовності влади до співпраці з новою Верховною Радою, зокрема щодо “торгівлі” з мажоритарниками та комуністами щодо посад в обмін на входження до більшості. З другого боку, додав він, низка політиків хоча б на певний час зможуть поєднати подвійний статус - статус депутата та виконувачів обов'язків міністрів.

“Скільки це триватиме і буде найбільшою інтригою”, - сказав В.Фесенко.

Він нагадав, що свого часу, після виборів Президента у 1999 році, парламент відмовився дати згоду на повторне призначення главою уряду Валерія Пустовойтенка. “Зараз, я думаю, Микола Янович потенційно знаходиться під таким же ризиком... Дуже велика ймовірність, що може бути подана кандидатура діючого прем'єр-міністра... Президент дає можливість, будь ласка, депутати, висловіть вотум довіри або недовіри... Фактично це буде тест на єдність між різними політико-бізнесовими групами в оточенні Президента”, - сказав політолог.

Він не виключив, що може статися такий варіант, що більшість з Партії регіонів проголосує за кандидатуру М.Азарова, але знайдуться ті, хто просто взагалі не прийде на голосування або опозиція заблокує голосування. “Якщо голосів не знайдеться, то тут постане нова інтрига - хто може стати новим претендентом”, - сказав В.Фесенко.