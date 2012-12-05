Фесенко: Без росіян в інциденті з LNG-терміналом не обійшлося

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції

“Я думаю, що ця подія була показовою. З одного боку вона відобразила внутрішні владні конфлікти... Я думаю, тут проявилися і впливи “Газпрому”, - сказав В.Фесенко. Політолог зауважив, що, безумовно, внутрішні конфлікти в іспанській кампанії щодо доцільності підписання цієї угоди та її умов були.

В той же час, додав він, в цій історії був і вплив росіян, які таким чином хотіли підірвати значущість самої теми побудови такого терміналу і фактично девальвувати це такими скандалами. В.Фесенко висловив жаль, що українські урядовці вчасно не змогли розібратися з цим питанням та не було достатнього контролю. “Але те, що тут були російські впливи, немає сумніву. Просто так цей би скандал не відбувся”, - сказав політолог.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компанією Gas Natural SDG, SA (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG-термінал». Зокрема, компанія мала виступити інвестором реалізації проекту.

Спочатку планувалося, що документ від іспанської сторони підпише директор із зовнішніх зв'язків Gas Natural SDG, S.A. Джорді Гарсіа Табернеро.

Проте через те, що він не зміг із неназваних причин бути на церемонії, документ підписав Джорді Бонвєї, який, як пізніше заявила компанія, не працює в Gas Natural і є професійним комерційним представником, представляє інтереси Gas Natural, Enegas, інших іспанських компаній.

Джорді Бонвєї за кілька днів після підписання угоди визнав, що не мав права підписувати цей документ.